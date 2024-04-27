Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане сыграет важную роль для аграрной и экологической политики

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в этом году сыграет важную роль в адаптации сельскохозяйственной и экологической политики страны к передовой международной практике, технологическому обмену и инновациям.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на республиканском совещании на тему "Демонстрация новых технологий по сохранению ресурсов земли и ее адаптации к изменению климата" в Евлахе.

По его словам, использование инновационных решений будет способствовать не только защите окружающей среды, но и устойчивости сельского хозяйства, обеспечению экологически чистыми продуктами питания, а также улучшению благосостояния сельских жителей.

Замминистра сказал, что в рамках применения инновационных решений в сельском хозяйстве научно-исследовательские институты при министерстве и частные компании создали "умные" теплицы и "умные" сады, начали применение датчиков почвы и воды, "умных" систем полива, агродронов и агророботов.