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Фонд аграрного страхования увеличил объем выплат по страховым случаям в 2,2 раза

Фонд аграрного страхования увеличил объем выплат по страховым случаям в 2,2 раза Фонд аграрного страхования Азербайджана в январе-марте этого года возместил по страховым случаям фермерам 1 млн 752 тыс. манатов, что в 2,2 раза выше показателя прошлого года.
АПК
30 апреля 2024 г. 15:50
Фонд аграрного страхования увеличил объем выплат по страховым случаям в 2,2 раза

Фонд аграрного страхования Азербайджана в январе-марте этого года возместил по страховым случаям фермерам 1 млн 752 тыс. манатов, что в 2,2 раза выше показателя прошлого года.

Как сообщает Report, 1 млн 434 тыс. манатов (+2,5 раза) выплачено по страховым случаям в растениеводстве, 318 тыс. манатов (+42%) - животноводстве.

За отчетный период собраны страховые взносы в объеме 7 млн 352 тыс. манатов, из которых 6 млн 815 тыс. - по страхованию рисков растениеводства и 537 тыс. - животноводства.

Напомним, что фонд в январе-марте 2023 года выплатил фермерам по страховым случаям 799 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda fermerlərə dəymiş zərərlər üzrə ödənişlər 2,2 dəfə artıb

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