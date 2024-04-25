Окрос: Венгрия готова делиться опытом для развития сельского хозяйства в Азербайджане

Венгрия готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе применения новых технологий, которые могут быть полезны в различных областях сельского хозяйства.

Венгрия готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе применения новых технологий, которые могут быть полезны в различных областях сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом заместитель государственного секретаря по международным отношениям министерства сельского хозяйства Венгрии Оскар Окрос (Oszkár Ökrös) заявил в ходе 10-го заседания Азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Как уже отмечали предыдущие спикеры, отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, и мы рассматриваем возможность укрепления более тесных связей",- сказал он.

По словам Окроса, визит министра Сийярто в Азербайджан продемонстрировал, насколько активно Венгрия заинтересована в сотрудничестве с нашей страной. "Мы считаем, что эти отношения действительно ценны в сегодняшней сложной глобальной политике",- добавил он.

Оскар Окрос заявил, что Венгрия в настоящее время работает над совместными проектами с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.