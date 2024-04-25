О нас

Окрос: Венгрия готова делиться опытом для развития сельского хозяйства в Азербайджане

Окрос: Венгрия готова делиться опытом для развития сельского хозяйства в Азербайджане Венгрия готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе применения новых технологий, которые могут быть полезны в различных областях сельского хозяйства.
АПК
25 апреля 2024 г. 11:50
Окрос: Венгрия готова делиться опытом для развития сельского хозяйства в Азербайджане

Венгрия готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе применения новых технологий, которые могут быть полезны в различных областях сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом заместитель государственного секретаря по международным отношениям министерства сельского хозяйства Венгрии Оскар Окрос (Oszkár Ökrös) заявил в ходе 10-го заседания Азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Как уже отмечали предыдущие спикеры, отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, и мы рассматриваем возможность укрепления более тесных связей",- сказал он.

По словам Окроса, визит министра Сийярто в Азербайджан продемонстрировал, насколько активно Венгрия заинтересована в сотрудничестве с нашей страной. "Мы считаем, что эти отношения действительно ценны в сегодняшней сложной глобальной политике",- добавил он.

Оскар Окрос заявил, что Венгрия в настоящее время работает над совместными проектами с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ökrös: Hungary ready to share experience for agriculture development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Azərbaycanın kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların tətbiqini təklif edir

Другие новости из категории

Компания в составе PASHA Holding реорганизуется
Компания в составе PASHA Holding реорганизуется
24 апреля 2024 г. 16:26
Азербайджан сократил расходы на импорт удобрений почти на 20%
Азербайджан сократил расходы на импорт удобрений почти на 20%
22 апреля 2024 г. 20:13
Замминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров
ФотоЗамминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров
22 апреля 2024 г. 19:27
Азербайджан закупил 130 тонн пшеничной муки из Кузбасса
Азербайджан закупил 130 тонн пшеничной муки из Кузбасса
22 апреля 2024 г. 15:36
Будет оценено влияние Евлахского пилотного агропарка на окружающую среду
Будет оценено влияние Евлахского пилотного агропарка на окружающую среду
22 апреля 2024 г. 15:31
В Варшаве обсудят возможности организации экспорта польской сельхозпродукции в Азербайджан
В Варшаве обсудят возможности организации экспорта польской сельхозпродукции в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:35
Подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО Создание ландшафта и озеленение Азербайджана и AZCHEMCO
ФотоПодписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" и AZCHEMCO
19 апреля 2024 г. 18:28
Министр: Азербайджан выступает за расширение экспорта сельхозпродукции в Турцию и Европу
ФотоМинистр: Азербайджан выступает за расширение экспорта сельхозпродукции в Турцию и Европу
19 апреля 2024 г. 11:13
Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований
ФотоАзербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований
18 апреля 2024 г. 19:53
Стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года
Стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года
16 апреля 2024 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi