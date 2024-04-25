Морозы уничтожили урожай фруктов на западе Чехии на сумму 43 млн долларов

Морозы, которые в последние дни обрушились на Чехию после 30-градусной жары, уничтожили практически весь будущий урожай фруктов в западной части страны, сумма ущерба может превысить 43 млн долларов.

Морозы, которые в последние дни обрушились на Чехию после 30-градусной жары, уничтожили практически весь будущий урожай фруктов в западной части страны, сумма ущерба может превысить 43 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ČTK на основе данных Союза садоводов.

В Моравии, восточной части Чехии, ущерб будущего урожая фруктов может составить примерно 50% или даже больше, если установится холодная погода. Общая сумма финансовых потерь фермеров, которые выращивают фрукты и поставляют их на национальный рынок, составит более миллиарда крон (около 43 млн долларов).

Глава Союза садоводов Мартин Лудвик, чьи слова привело агентство, сообщил, что нехарактерные для климата республики апрельские морозы стали для отрасли одной из крупнейших катастроф за последние 100 лет. "Столь крупный ущерб возник и потому, что в предыдущие недели стояла необычайно теплая погода и фруктовые деревья были в полном цвету", - сказал он.

Министерство сельского хозяйства окажет помощь фермерам-садоводам. Ведомство готовит специальную программу их поддержки на сумму в размере 70 млн крон (около 3 млн долларов) - 100 млн крон (примерно 4,2 млн долларов). Кроме того, руководство Минсельхоза рассматривает возможность обеспечить аграриев выгодными кредитами.