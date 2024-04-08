"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме

За эксплуатируемый Космическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") спутник дистанционного наблюдения Земли "Azersky", завершивший миссию на год раньше срока, получена страховая выплата в полном объеме в размере 45 млн манатов.
Об этом Report сообщил заместитель председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов.
"Мы сразу начали процесс получения страховой выплаты в прошлом году. Учитывая, что спутник находился в труднодоступном месте, изучение данного вопроса в качестве страхового случая заняло определенное время. Однако наше долгосрочное сотрудничество со страховыми организациями и брокерами, и, самое главное, работа с определенными организациями, позволили нам завершить процесс в запланированное подходящее для нас время”, - сказал он.