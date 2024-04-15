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Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив

Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив Инициативы по развитию технологий в сфере водородной энергетики будут расширяться.
COP29
15 апреля 2024 г. 15:03
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив

Инициативы по развитию технологий в сфере водородной энергетики будут расширяться.

Об этом Report сказал руководитель группы специалистов по экологически чистому водороду в Международной ассоциации водородной энергетики Мухаммед Абу Лабан.

Эксперт считает, что хотя первоначальные затраты на создание инфраструктуры для использования такой энергии высоки, долгосрочная экономическая выгода делает подобный переход привлекательным.

"Правительства и энергетические компании все больше заинтересованы в поисках решений по хранению энергии, используя водород", - сказал он.

По словам Абу Лабана, политическая поддержка таких исследований может ускорить прогресс и сделать водородные хранилища жизнеспособным проектом.

Политические лидеры, по мнению Абу Лабана, также должны будут учитывать вопросы социального равенства и справедливости при содействии развитию водородного перехода, поскольку это "сложная концепция" с техническими и экономическими трудностями.

Он отметил, что перепрофилирование инфраструктуры и адаптация существующих газопроводов для транспортировки водорода также может столкнуться с техническими препятствиями, поэтому разработка и внедрение таких технологий требует международного сотрудничества и инициатив на глобальном уровне.

"Водородный переход требует обеспечения справедливого подхода, поскольку нам необходимо учитывать потенциальные потери рабочих мест в секторе ископаемого топлива и разрабатывать программы по подготовке работников к использованию водородной энергии", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Hidrogen enerjisinə keçid siyasi təşəbbüslər tələb edir
Версия на английском языке Expert: Transition to hydrogen energy requires political initiatives

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