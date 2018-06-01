Выпавший в западном регионе град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ Выпавший в западном регионе Азербайджана град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам.
Как сообщает западное бюро Report, уровень воды в горных реках также повысился.
На данный момент осадки прекратились.
*** 18:19
Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ В западном регионе Азербайджана наблюдаются проливные дожди и град.
Как сообщает западное бюро Report, ливень в Дашкесанском районе перешел в град, возникли трудности в движении транспорта.
Аналогичные погодные условия наблюдаются также в Гейгельском и Гедабекском районах.
Кроме того, в Гяндже, Шемкире и Самухе идут сопровождающиеся ветром проливные дожди. В то же время осадки наблюдаются в Газахском, Агстафинском и Товузском районах.
Valeh DadaşovАвтор новости
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