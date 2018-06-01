Выпавший в западном регионе град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ Выпавший в западном регионе Азербайджана град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам.

Как сообщает западное бюро Report, уровень воды в горных реках также повысился.

На данный момент осадки прекратились.

*** 18:19

Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ В западном регионе Азербайджана наблюдаются проливные дожди и град.

Как сообщает западное бюро Report, ливень в Дашкесанском районе перешел в град, возникли трудности в движении транспорта.

Аналогичные погодные условия наблюдаются также в Гейгельском и Гедабекском районах.

Кроме того, в Гяндже, Шемкире и Самухе идут сопровождающиеся ветром проливные дожди. В то же время осадки наблюдаются в Газахском, Агстафинском и Товузском районах.