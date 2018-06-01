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    Выпавший в западном регионе град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Уровень воды в горных реках повысился© Report

    Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ Выпавший в западном регионе Азербайджана град нанес ущерб фруктовым садам и хозяйствам.

    Как сообщает западное бюро Report, уровень воды в горных реках также повысился.

    На данный момент осадки прекратились.

    *** 18:19

    Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ В западном регионе Азербайджана наблюдаются проливные дожди и град. 

    Как сообщает западное бюро Report, ливень в Дашкесанском районе перешел в град, возникли трудности в движении транспорта.

    Аналогичные погодные условия наблюдаются также в Гейгельском и Гедабекском районах. 

    Кроме того, в Гяндже, Шемкире и Самухе идут сопровождающиеся ветром проливные дожди. В то же время осадки наблюдаются в Газахском, Агстафинском и Товузском районах. 

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