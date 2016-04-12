Вынесен приговор Ширину Джафарли

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу учредителя газеты Gündəm xəbər Ширина Джафарли, обвиняемого в в неисполнении приговора, постановления суда или судебного акта.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова был вынесен приговор.

Приговором суда Ш.Джафарли осужден к 4,5 годам лишения свободы.

Напомним, что государственный обвинитель в своем выступлении потребовал для Ш.Джафарли наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Отметим, что Ш.Джафарли обвинялся по ст. 306.2 (неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта, совершенное должностным лицом) УК.

В мае 2013 года приговором Кяпязского районного суда он получил 3 года лишения свободы условно. Ш.Джафарли обвинялся по ст. 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) УК.