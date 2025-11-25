Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма
Происшествия
- 25 ноября, 2025
- 19:44
Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма.
Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой.
Обвиняемые в финансировании терроризма Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов приговорены соответственно к 10 годам 6 месяцам, 11 годам и 10 годам лишения свободы.
Они были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.
Обвиняемые переводили денежные средства отдельным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки терроризма.
Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса АР.
Последние новости
20:10
"Наполи" обыграл "Карабах" в общем этапе Юношеской лиги УЕФА - ОБНОВЛЕНО-2Футбол
20:03
Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и ИзраильДругие страны
19:59
Стармер: Согласованный США и Украиной план не является окончательным - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:54
Еврокомиссия зарегистрировала инициативу о разрыве соглашения с ИзраилемДругие страны
19:44
Фото
Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетикеЭнергетика
19:44
Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризмаПроисшествия
19:31
Фото
В Нахчыване состоялся Форум солидарности НПО стран ОТГ - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:27
Омер Челик: Турция может быть идеальным посредником между РФ и УкраинойВ регионе
19:27