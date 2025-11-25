Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 19:44
    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой.

    Обвиняемые в финансировании терроризма Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов приговорены соответственно к 10 годам 6 месяцам, 11 годам и 10 годам лишения свободы.

    Они были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

    Обвиняемые переводили денежные средства отдельным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки терроризма.

    Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса АР.

