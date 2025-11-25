İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 19:03
    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən Xəqani Ömərov 10 il 6 ay, Anar Salamzadə 11 il, Elçin Əzizov isə 10 il müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Nigar İmanovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Qeyd edək ki, adıçəkilən şəxslər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar.

    İttihama görə, təqsirləndirilən şəxslər terrorçuluğa dəstək məqsədilə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən müəyyən şəxslərə maliyyə vəsaitləri köçürüblər.

    Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-1-ci (terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

    Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi hökm
    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

    Son xəbərlər

    19:36

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    19:26
    Foto

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:26

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Komanda
    19:15
    Foto

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    19:14

    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:03

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    19:02

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    19:02

    Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti