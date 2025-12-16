WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Milli Məclis
    16 dekabr, 2025
    11:59
    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulmaq barədə" qanun layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

    Layihəyə əsasən, saziş kosmik gəminin şəxsi heyətinin qəzaya uğraması, təcili və gözlənilmədən eniş etmə barədə məlumat alan Tərəfin vəzifələrini müəyyən edir bu sahədə yarana biləcək münasibətlərin effektiv qaydada tənzimlənməsini nəzərdə tutur.

    Sənəddə kosmonavtlara mümkün olan bütün yardımların göstərilməsini, onların dərhal təhlükəsiz geri qaytarılmasını və s. məsələləri tənzimləyən bir sıra vacib müddəalar müəyyən edilib.

    Sazişə əsasən, qəza, fəlakət, təcili və ya gözlənilmədən eniş səbəbi ilə kosmik gəminin şəxsi heyəti üçün bütün mümkün tədbirlərin görülməsi öhdəliyi müəyyənləşir, Razılığa gələn Tərəflərin üzərinə bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin dərhal məlumatlandırılması vəzifəsi qoyulur.

    Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Азербайджан присоединился к международному соглашению о спасении космонавтов

