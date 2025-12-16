Азербайджан присоединился к международному соглашению о спасении космонавтов.

Как сообщает Report, законопроект "О присоединении к Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, выведенных в космическое пространство" был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, соглашение определяет обязанности стороны, получившей информацию о крушении, экстренной и неожиданной посадке экипажа космического корабля, и предусматривает эффективное регулирование отношений, которые могут возникнуть в этой сфере.

В документе установлен ряд важных положений, регулирующих оказание всей возможной помощи космонавтам, их незамедлительное безопасное возвращение и другие вопросы. Также на стороны возлагается обязанность немедленно информировать генерального секретаря ООН.

После обсуждений документ был принят в одном чтении.