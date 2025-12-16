Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 12:24
    Азербайджан присоединился к международному соглашению о спасении космонавтов.

    Как сообщает Report, законопроект "О присоединении к Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, выведенных в космическое пространство" был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, соглашение определяет обязанности стороны, получившей информацию о крушении, экстренной и неожиданной посадке экипажа космического корабля, и предусматривает эффективное регулирование отношений, которые могут возникнуть в этой сфере.

    В документе установлен ряд важных положений, регулирующих оказание всей возможной помощи космонавтам, их незамедлительное безопасное возвращение и другие вопросы. Также на стороны возлагается обязанность немедленно информировать генерального секретаря ООН.

    После обсуждений документ был принят в одном чтении.

    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib
    Azerbaijan ratifies agreement on rescue and return of astronauts

