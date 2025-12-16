WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:01
    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin 11-ci Assambleyasında iştirak edir.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Tədbirin ilk hissəsində Assambleyanın fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar məsələlər müzakirə edilib, Assambleyanın yeni sədri və müavinləri seçilib. Keçirilmiş səsvermə nəticəsində Azərbaycanın Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, BMT-nin Vyana şəhərindəki bölməsi, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli Konvensiyaya Tərəf Dövlətlərin 11-ci Assambleyası sədrinin Şərqi Avropa regionu üzrə müavini seçilib.

    Baş prokuror Kamran Əliyev ötən Assambleyadan keçən müddət ərzində qəbul edilmiş yeni qanunvericlik aktları barədə məlumat verib. O həmçinin qeyd edib ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı korrupsiya və əlaqəli cinayətlərdən də yan keçməyib.

    Belə ki, cinayətkarlığın ənənəvi formaları ilə yanaşı, qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməklə törədilən və mürəkkəbliyi ilə fərqlənən cinayətlərin də artım tendensiyası müşahidə edilir və bu sahədə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə də məlumat verib.

    Baş prokuror həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq və regional təşəbbüslərin aktiv iştirakçısı olmaqla yanaşı, qlobal tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə də çevrilməkdədir.

    Bundan əlavə, Baş prokuror korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin özünün rastlaşdığı çətinliklər, o cümlədən korrupsiyanın miqyasının və ona qarşı mübarizə fəaliyyətinin effektivliyinin dəyərləndirilməsi ilə bağlı praktiki boşluqları qeyd edərək Azərbaycannın ekspertlərinin də yaxından iştirakı ilə BMT-nin dəstəyi ilə hazırlanmış yeni metodologiyanın aktuallığını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, sessiya öz fəaliyyətini dekabr ayının 19-dək davam etdirəcək və tədbir çərçivəsində bir sıra görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Kamran Əliyev Doha beynəlxalq tədbir

    Son xəbərlər

    12:31

    ADB Azərbaycanda təbii həllərə özəl investisiyaların sürətləndirilməsinə dəstək olacaq

    Maliyyə
    12:29

    Dövlət rüsumlarından azad şəxslər barədə vahid elektron reyestrin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:28

    Dövlət qulluğunun hüquqi və sosial təminatına dair bir sıra tənzimləmələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası isti havalarda keçirilən oyunlarla bağlı yeni qaydaları təsdiqləyib

    Fərdi
    12:23

    Maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulması ilə bağlı dəyişikliklər ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, bəzi rayonlarda isə arabir yağıntı olacaq

    Ekologiya
    12:20

    MM dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:20

    Moskvada şagirdi qətlə yetirən yeniyetmə "destruktiv gənclər hərəkatı"nın fəalıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:19

    İqor Zubcu: Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti