"Arsenal"ın müdafiəçisi bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 11:47
İngiltərənin "Arsenal" klubunun müdafiəçisi Ben Uayt zədə səbəbindən bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" "BBC Sport"a istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı arxa xətt oyunçusu İngiltərə Premyer Liqasının XVI turunda "Vulverhempton"la matçın (2:1) birinci hissəsində zədələnərək əvəzlənib.
Onun 4-6 həftə futbol oynamayacağı gözlənilir.
Uayt ötən mövsümün əksər hissəsini dizindəki problemlər səbəbindən buraxıb. Cari mövsümün əvvəlində isə bud əzələsindəki zədələr səbəbindən 11 oyunda iştirak edib. Son dörd matçda isə start heyətində meydana çıxıb.
Qeyd edək ki, "Arsenal"ın heyətində müdafiəçilər Qabriel Maqalyayns və Kristian Moskera da zədəlidir.
