    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

    Milli Məclis
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:56
    Siyavuş Novruzov

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla da müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edən sazişlər imzalaması təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə nazirlikləri arasında imzalanan memorandum buna nümunə olmalıdır:

    "Bu sənəd hərbi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik, müdafiə sahəsində qarşılıqlı yardım, təlim, təchizat və tərəflərin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılmasını təmin edir. Biz bu cür sənədləri Pakistan və Özbəkistanla da imzalamalıyıq".

    В ММ предложили усилить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном

