    В ММ предложили усилить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 12:20
    В ММ предложили усилить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном

    В Милли Меджлисе предложили расширить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном путем подписания различных соглашений.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, примером для этого должен служить меморандум, подписанный между министерствами обороны Азербайджана и Турции.

    "Данный документ охватывает вопросы военного сотрудничества и безопасности, взаимной помощи в сфере обороны, обучения, материально-технического обеспечения, а также повышения совместной оперативной совместимости сторон. Аналогичные соглашения целесообразно подписать и с Пакистаном, и с Узбекистаном", - отметил депутат.

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

