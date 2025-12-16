В ММ предложили усилить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 12:20
В Милли Меджлисе предложили расширить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном путем подписания различных соглашений.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По его словам, примером для этого должен служить меморандум, подписанный между министерствами обороны Азербайджана и Турции.
"Данный документ охватывает вопросы военного сотрудничества и безопасности, взаимной помощи в сфере обороны, обучения, материально-технического обеспечения, а также повышения совместной оперативной совместимости сторон. Аналогичные соглашения целесообразно подписать и с Пакистаном, и с Узбекистаном", - отметил депутат.
Последние новости
13:12
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабряМилли Меджлис
13:08
Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалыВнешняя политика
13:07
Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничестваЭкономика
12:58
Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в ПакистанеЭнергетика
12:55
Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBCВ регионе
12:54
Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народВнутренняя политика
12:50
В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТПДругие страны
12:47
Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизацииМилли Меджлис
12:43