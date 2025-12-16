В ММ предложили усилить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном

В Милли Меджлисе предложили расширить оборонное сотрудничество с Пакистаном и Узбекистаном путем подписания различных соглашений.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, примером для этого должен служить меморандум, подписанный между министерствами обороны Азербайджана и Турции.

"Данный документ охватывает вопросы военного сотрудничества и безопасности, взаимной помощи в сфере обороны, обучения, материально-технического обеспечения, а также повышения совместной оперативной совместимости сторон. Аналогичные соглашения целесообразно подписать и с Пакистаном, и с Узбекистаном", - отметил депутат.