    Карен Аванесян приговорен к 16 годам лишения свободы

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 16:41
    Карен Аванесян приговорен к 16 годам лишения свободы

    Карен Аванесян, обвиняемый в попытке совершения террористического акта в городе Ханкенди, приговорен к 16 годам лишения свободы.

    Как сообщает западное бюро Report, приговор был оглашен на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Натига Алиева.

    Согласно решению суда, К.Аванесян осужден к 16 годам тюремного заключения.

    По данным следствия, житель города Карен Аванесян (1967 г.р.) в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, а также совершения актов терроризма, сопровождающихся взрывами, гибелью людей и иными общественно опасными последствиями, приобрел и хранил на территории города Ханкенди автомат АКМS с комплектующими и большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных вооруженных формирований, действовавших в городе до сентября 2023 года. Для реализации преступного замысла, 14 сентября около 07:00 Аванесян без объяснения причин покинул социальное убежище, где проживал, забрал заранее спрятанные боеприпасы, привел их в готовность и около 09:00 проник в пустующий дом, где занял позицию и ожидал приближения сотрудников полиции. Из своего укрытия он открыл беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по приближавшимся полицейским, после чего бросил в их направлении несколько ручных гранат. В результате инцидента трое сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести, были эвакуированы с места происшествия и благодаря своевременной медицинской помощи остались живы.

    Лента новостей