Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyana hökm oxunub
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 16:36
Xankəndi şəhərində terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyan 16 il azadlıqdan məhrum edilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Natiq Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona hökm oxunub.
Məhkəmənin qərarı ilə K.Avanesyan 16 il azadlıqdan məhrum edilib.
