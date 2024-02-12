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Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Арменией

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Арменией ​​​​​​​В Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело в связи с ранением военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Халилзаде Пярвиза Агакиши оглу в результате обстрела со стороны ВС Армении.
Происшествия
12 февраля 2024 г. 18:07
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Арменией

В Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело в связи с ранением военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Халилзаде Пярвиза Агакиши оглу в результате обстрела со стороны ВС Армении.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры.

Отмечается, что на основании поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры взяли разъяснения. Также совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры были приняты необходимые меры, проведен осмотр места происшествия и выполнены другие действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

"В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, а также норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq Ermənistanla sərhəddə hərbi qulluqçunun yaralanması ilə bağlı cinayət işi açıb

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