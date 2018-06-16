Во время шторма в Китае с неба падали морские существа

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Во время шторма в китайском городе Циндао с неба падали морские существа.

Как сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ, китайские интернет-пользователи показали подписчикам снимки осьминогов и других морских существ. Они падали на лобовые стекла автомобилей и проезжую часть.

По шкале Бофорта, это - самый сильный шторм в мире. Метеорологическое управление Циндао предупредило население не выходить на улицы без надобности.