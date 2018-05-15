Во дворе жителя Нефтчалы обнаружена плантация мака

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Нефтчала. 15 мая. REPORT.AZ/ Во дворе жителя Нефтчалы обнаружены и изъяты 540 кустов мака.

Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской региональной группы пресс-службы МВД.

По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Нефтчалинского района был задержан житель поселка Гасанабад Тарлан Гасанов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре совместно с сотрудниками районного охранного отделения принадлежащего ему приусадебного участка было обнаружено и изъято 540 кустов культивированного мака.

Также в доме Т.Гасанова обнаружили и изъяли 51 г семян наркотических растений и 27 штук высушенных головок мака.

Задержанный передан следствию. Вещественные доказательства представлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.