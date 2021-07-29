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Владелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов

Владелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенном на территории села Поту ресторане "Bizim bağ" проводится свадебная церемония, информация о которой не была внесена на
Происшествия
29 июля 2021 г. 12:49
Владелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов

В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенном на территории села Поту ресторане "Bizim bağ" проводится свадебная церемония, информация о которой не была внесена на портал icaze.e-gov.az.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, нарушивший требования карантинного режима владелец объекта Шамиль Новрузов оштрафован на 4 тысячи манатов, а организатор свадьбы Ровшан Гасымов - на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото Göyçayda toy qaydalarını pozan restoran sahibi 4 min manat cərimələnib

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