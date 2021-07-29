Владелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов

В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенном на территории села Поту ресторане "Bizim bağ" проводится свадебная церемония, информация о которой не была внесена на

В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенном на территории села Поту ресторане "Bizim bağ" проводится свадебная церемония, информация о которой не была внесена на портал icaze.e-gov.az.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, нарушивший требования карантинного режима владелец объекта Шамиль Новрузов оштрафован на 4 тысячи манатов, а организатор свадьбы Ровшан Гасымов - на 200 манатов.