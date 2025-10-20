Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Загатале произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 09:39
    В Загатале произошло ДТП, есть пострадавшие

    В Загатальском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло в городе Загатале.

    В результате столкновения управляемого 30-летним Расулом Джоровым автомобиля марки Opel и автомобиля марки ВАЗ-21099, которым управлял 45-летний Вусал Исаев, пострадали оба водителя, а также находившийся в жигулях 4-летний ребенок.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Загатала пострадавшие
    Zaqatalada avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

