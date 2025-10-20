В Загатале произошло ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 09:39
В Загатальском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло в городе Загатале.
В результате столкновения управляемого 30-летним Расулом Джоровым автомобиля марки Opel и автомобиля марки ВАЗ-21099, которым управлял 45-летний Вусал Исаев, пострадали оба водителя, а также находившийся в жигулях 4-летний ребенок.
По факту ведется расследование.
