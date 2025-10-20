İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zaqatalada avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Zaqatalada avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Zaqatala rayonunda avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Zaqatala şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 30 yaşlı Rəsul Corovun idarə etdiyi "Opel" və 45 yaşlı Vüsal İsayevin idarə etdiyi "VAZ-21099" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində hər iki sürücü, həmçinin "VAZ"da olan 4 yaşlı uşaq xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Zaqatala Qəza Xəsarət
    В Загатале произошло ДТП, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    10:14

    Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini bu həftə qəbul edə bilər

    Digər ölkələr
    10:08

    "Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb

    Futbol
    10:03

    Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:03

    Səbinə Əliyeva "Uşaq Hüquqları Aylığı"nın elan olunması ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:03

    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Energetika
    09:56
    Foto

    "Birlik - 2025": Azərbaycan hərbçiləri 4 ölkə ilə birgə sərhəd mühafizəsi üzrə fəaliyyətlər icra edirlər

    Hərbi
    09:54

    "Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyat işlərinə dekabrda başlanılacaq

    Energetika
    09:51

    Şaxta Baba şokdadır: "Birmarket" lotereyası başlayır!

    Maliyyə
    09:49

    İngiltərə təmsilçisi Premyer Liqada klub rekorduna imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti