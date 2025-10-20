Zaqatalada avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 20 oktyabr, 2025
- 09:17
Zaqatala rayonunda avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Zaqatala şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 30 yaşlı Rəsul Corovun idarə etdiyi "Opel" və 45 yaşlı Vüsal İsayevin idarə etdiyi "VAZ-21099" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində hər iki sürücü, həmçinin "VAZ"da olan 4 yaşlı uşaq xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
