    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 16:02
    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил травмы.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" опрокинулся.

    В результате ДТП находившийся в транспортном средстве 54-летний Сейфеддин Ахмедов погиб, а 36-летняя Шахсенем Заманова получила травмы.

    В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

