В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший
Происшествия
- 13 января, 2026
- 16:02
В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил травмы.
Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" опрокинулся.
В результате ДТП находившийся в транспортном средстве 54-летний Сейфеддин Ахмедов погиб, а 36-летняя Шахсенем Заманова получила травмы.
В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
16:36
Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество между Азербайджаном и УкраинойВнешняя политика
16:36
Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасностиДругие страны
16:29
Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом годуЭнергетика
16:26
В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГВнешняя политика
16:26
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждениеИнфраструктура
16:23
Фото
В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациямиВнешняя политика
16:21
Цена нефти марки Brent составила почти $65 за баррель - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:19
Фото
По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"Экология
16:13
Фото