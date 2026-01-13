В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил травмы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" опрокинулся.

В результате ДТП находившийся в транспортном средстве 54-летний Сейфеддин Ахмедов погиб, а 36-летняя Шахсенем Заманова получила травмы.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.