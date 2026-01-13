Zaqatalada avtoqəza olub, ölən və xəsarət alan var
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 15:39
Zaqatalada yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alan var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-21015" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 54 yaşlı Seyfəddin Əhmədov ölüb, 36 yaşlı Şahsənəm Zamanova isə xəsarət alıb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
Son xəbərlər
16:00
Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
15:59
Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
15:58
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçiribDaxili siyasət
15:54
Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirirEnergetika
15:53
Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayırDigər ölkələr
15:50
Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edibDigər ölkələr
15:49
Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilibXarici siyasət
15:48
İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olubDaxili siyasət
15:47