İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Zaqatalada avtoqəza olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:39
    Zaqatalada avtoqəza olub, ölən və xəsarət alan var

    Zaqatalada yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alan var.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-21015" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 54 yaşlı Seyfəddin Əhmədov ölüb, 36 yaşlı Şahsənəm Zamanova isə xəsarət alıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Zaqatala yol-nəqliyyat hadisəsi
    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Son xəbərlər

    16:00

    Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    15:59

    Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    15:58

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    15:54

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirir

    Energetika
    15:53

    Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayır

    Digər ölkələr
    15:50

    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    15:49

    Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    15:48

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    15:47

    Xabi Alonso "Real" azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti