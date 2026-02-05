Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 12:59
    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    В турецкой провинции Ыгдыр задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующая информация распространена в турецких СМИ.

    Отмечается, что 53-летний Н.С., заочно приговоренный к 43 годам 3 месяцам и 10 дням лишения свободы, а также штрафу в размере 12 480 турецких лир (примерно 487 манатов) по обвинениям в торговле людьми, подстрекательстве, принуждении, посредничестве и предоставлении помещений для занятия проституцией, был выявлен в транспортном средстве, остановленном по подозрению в ходе внезапной проверки на автотрассе Ыгдыр–Нахчыван.

    После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий задержанный был арестован и этапирован в исправительное учреждение.

    Ыгдыр международный розыск Турция гражданин Азербайджана преступления
    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı İğdırda saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:05

    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    В регионе
    13:05

    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    Внутренняя политика
    13:03

    В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения

    Происшествия
    13:01

    Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:59

    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    Происшествия
    12:55

    Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:52

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%

    Туризм
    12:50

    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    Происшествия
    12:49
    Фото

    Эльшад Искендеров: Наука играет важную роль в дипломатии

    Внешняя политика
    Лента новостей