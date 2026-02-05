В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

В турецкой провинции Ыгдыр задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующая информация распространена в турецких СМИ.

Отмечается, что 53-летний Н.С., заочно приговоренный к 43 годам 3 месяцам и 10 дням лишения свободы, а также штрафу в размере 12 480 турецких лир (примерно 487 манатов) по обвинениям в торговле людьми, подстрекательстве, принуждении, посредничестве и предоставлении помещений для занятия проституцией, был выявлен в транспортном средстве, остановленном по подозрению в ходе внезапной проверки на автотрассе Ыгдыр–Нахчыван.

После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий задержанный был арестован и этапирован в исправительное учреждение.