Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2
Происшествия
- 21 ноября, 2025
- 21:01
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе локализован.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
Пожар в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку продолжается.
Как сообщает Report, на территорию прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.
Информация о пострадавших уточняется.
В Ясамальском районе Баку на улице Мирали Сеидова горит многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Последние новости
21:11
Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном КавказеВ регионе
21:09
Фото
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в ЛянкяранеНаука и образование
21:01
Фото
Видео
Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
21:00
Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в УкраинеДругие страны
20:34
Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕКДругие страны
20:27
Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом МадуроДругие страны
20:16
Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войныДругие страны
20:11
Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через ПольшуЭнергетика
20:08