    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 21:01
    Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе локализован.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

    Пожар в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку продолжается.

    Как сообщает Report, на территорию прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

    Информация о пострадавших уточняется.

    В Ясамальском районе Баку на улице Мирали Сеидова горит многоэтажный жилой дом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

    На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

    В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

