Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе локализован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

20:51

Пожар в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку продолжается.

Как сообщает Report, на территорию прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

Информация о пострадавших уточняется.

20:28

В Ясамальском районе Баку на улице Мирали Сеидова горит многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.