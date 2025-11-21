İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEO

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 20:55
    Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEO

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, əraziyə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

    DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik, təxliyyə və digər zəruri tədbirlər görülür.

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir.

    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2
    High-rise residential building ablaze in Baku's Yasamal district

