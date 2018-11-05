В Товузе поезд насмерть сбил мужчину - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Товуз. 5 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно имя мужчины, умершего под колесами поезда в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, житель района Немат Руфат оглу Гасанов 1981г.р. умер, попав под поезд.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за невнимательности.

Ведется расследование.

*** 10:13

Товуз. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе поезд насмерть сбил мужчину средних лет.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части железной дороги, проходящей по территории села Дондар Гушчу.

Так, мужчина средних лет, личность которого пока не установлена, скончался, попав под поезд.

К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Тело было передано для обследования в Товузское районное отделение объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.