В Товузе на годовалого ребенка вылилась горячая вода, его состояние тяжелое

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Товуз. 12 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе на годовалого ребенка вылилась кастрюля с горячей водой.

Как передает западное бюро Report, в селе Бозалганлы на оставшегося без присмотра Тунара Арастун оглу Гаджиева 2016 года рождения по неизвестной пока причине вылилась кастрюля с горячей водой. 25% тела доставленного в больницу в тяжелом состоянии ребенка обгорело. После оказания ему первой медицинской помощи мальчика поместили в отделение реанимации.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние ребенка ухудшилось и его пришлось перевести в Республиканский ожоговый центр.

По факту ведется расследование.