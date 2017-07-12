В Товузе на годовалого ребенка вылилась горячая вода, его состояние тяжелое

Товуз. 12 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе на годовалого ребенка вылилась кастрюля с горячей водой.
Как передает западное бюро Report, в селе Бозалганлы на оставшегося без присмотра Тунара Арастун оглу Гаджиева 2016 года рождения по неизвестной пока причине вылилась кастрюля с горячей водой. 25% тела доставленного в больницу в тяжелом состоянии ребенка обгорело. После оказания ему первой медицинской помощи мальчика поместили в отделение реанимации.
Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние ребенка ухудшилось и его пришлось перевести в Республиканский ожоговый центр.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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