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    В Товузе на годовалого ребенка вылилась горячая вода, его состояние тяжелое

    Ребенка перевели в Республиканский ожоговый центр© Report

    Товуз. 12 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе на годовалого ребенка вылилась кастрюля с горячей водой. 

    Как передает западное бюро Report, в селе Бозалганлы на оставшегося без присмотра Тунара Арастун оглу Гаджиева 2016 года рождения по неизвестной пока причине вылилась кастрюля с горячей водой. 25% тела  доставленного в больницу в тяжелом состоянии ребенка обгорело. После оказания ему первой медицинской помощи мальчика поместили в отделение реанимации. 

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние ребенка ухудшилось и его пришлось перевести в Республиканский ожоговый центр. 

    По факту ведется расследование. 

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