В Товузе автомобиль упал в водоканал
Происшествия
- 23 ноября, 2025
- 00:04
В селе Дюз Джырдахан Товузского района легковой автомобиль "ВАЗ-2106" упал в водоканал.
Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.
Согласно информации, на место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства инцидента выясняются.
