    В Товузе автомобиль упал в водоканал

    Происшествия
    • 23 ноября, 2025
    • 00:04
    В Товузе автомобиль упал в водоканал

    В селе Дюз Джырдахан Товузского района легковой автомобиль "ВАЗ-2106" упал в водоканал.

    Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.

    Согласно информации, на место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Видео
    Tovuzda avtomobil su kanalına düşüb

    Лента новостей