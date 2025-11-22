Tovuzda avtomobil su kanalına düşüb
Hadisə
- 22 noyabr, 2025
- 23:53
Tovuzda avtomobil su kanalına düşüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Düz Cırdaxan kəndində qeydə alınıb.
"VAZ-2106" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq kanala düşüb.
Hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
