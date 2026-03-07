İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hakan Fidan Türkiyə və Azərbaycanla bağlı İrana xəbərdarlıq edib

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 22:30
    Hakan Fidan Türkiyə və Azərbaycanla bağlı İrana xəbərdarlıq edib

    "Biz İrandakı müharibənin yayılmasını istəmirik və bölgədəki hadisələr narahatlıq üçün əsas səbəbdir".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasından sonra mətbuat açıqlamasında danışıb.

    Onun sözlərinə görə, İran qonşuları ilə yaxşı yola getməlidir: "Üçüncü ölkələrə hücum strategiyası çox səhvdir. Bu gün müharibəni (ABŞ, İsrail və İran arasında) bitirmək üçün bütün diplomatik əlaqələri davam etdiririk. Digər tərəfdən TDT Türkiyə və qardaş Azərbaycan qarşısında baş verən hücumlar zamanı güclü dəstək və həmrəylik nümayiş etdirib".

    TDT Hakan Fidan Türkiyə Azərbaycan

    Son xəbərlər

    22:30

    Hakan Fidan Türkiyə və Azərbaycanla bağlı İrana xəbərdarlıq edib

    Region
    22:15

    Azərbaycan Dövlət Departamentinin İranın dron hücumları ilə bəyanatını yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    22:05

    Prezidentin sosial media hesablarında Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:01
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    21:52
    Foto

    İrandan Azərbaycana 10-a yaxın diplomat təxliyə olunub – YENİLƏNİB - 4

    Xarici siyasət
    21:50

    İran ordusu ABŞ bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:32

    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Hadisə
    21:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizi aradan qaldırmağa çalışacağıq"

    Futbol
    21:19

    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti