Хакан Фидан выступил с предупреждением к Ирану в связи с ударами по соседним странам

Иран должен поддерживать хорошие отношения со своими соседями.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

"Мы не хотим расширения войны между США, Израилем и Ираном, и события в регионе являются основной причиной для беспокойства. Стратегия нападения на третьи страны является большой ошибкой.

Сегодня мы продолжаем все дипломатические контакты для прекращения войны. С другой стороны, ОТГ продемонстрировала мощную поддержку и солидарность в период запуска ракеты по Турции и атаки беспилотниками на братский Азербайджан, осуществленных Ираном", - отметил министр.