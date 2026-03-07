Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Хакан Фидан выступил с предупреждением к Ирану в связи с ударами по соседним странам

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 22:37
    Хакан Фидан выступил с предупреждением к Ирану в связи с ударами по соседним странам

    Иран должен поддерживать хорошие отношения со своими соседями.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

    "Мы не хотим расширения войны между США, Израилем и Ираном, и события в регионе являются основной причиной для беспокойства. Стратегия нападения на третьи страны является большой ошибкой.

    Сегодня мы продолжаем все дипломатические контакты для прекращения войны. С другой стороны, ОТГ продемонстрировала мощную поддержку и солидарность в период запуска ракеты по Турции и атаки беспилотниками на братский Азербайджан, осуществленных Ираном", - отметил министр.

    Hakan Fidan Türkiyə və Azərbaycanla bağlı İrana xəbərdarlıq edib
    Лента новостей