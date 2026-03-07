Хакан Фидан выступил с предупреждением к Ирану в связи с ударами по соседним странам
В регионе
- 07 марта, 2026
- 22:37
Иран должен поддерживать хорошие отношения со своими соседями.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
"Мы не хотим расширения войны между США, Израилем и Ираном, и события в регионе являются основной причиной для беспокойства. Стратегия нападения на третьи страны является большой ошибкой.
Сегодня мы продолжаем все дипломатические контакты для прекращения войны. С другой стороны, ОТГ продемонстрировала мощную поддержку и солидарность в период запуска ракеты по Турции и атаки беспилотниками на братский Азербайджан, осуществленных Ираном", - отметил министр.
