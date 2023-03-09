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В Тертере 34-летний мужчина подорвался на мине

В Тертере 34-летний мужчина подорвался на мине В Тертере 34-летний мужчина подорвался на мине.
Происшествия
9 марта 2023 г. 14:16
В Тертере 34-летний мужчина подорвался на мине

В Тертере 34-летний мужчина подорвался на мине.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 9 марта на освобожденной от оккупации территории Тертерского района Ягуар Хадиев 1989 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести, подорвавшись на мине.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.

В прокуратуре Тертерского района продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə 34 yaşlı kişi minaya düşüb

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