О нас

В связи со взрывом в мебельном цехе в Баку арестованы руководящие лица ОАО Bakı Ağac Emalı

В связи со взрывом в мебельном цехе в Баку арестованы руководящие лица ОАО Bakı Ağac Emalı В рамках уголовного дела о пожаре в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли 10 граждан, арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев.
Происшествия
30 января 2024 г. 19:00
В связи со взрывом в мебельном цехе в Баку арестованы руководящие лица ОАО Bakı Ağac Emalı

В рамках уголовного дела о пожаре в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли 10 граждан, арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что взрыв произошел в результате превышения предельно допустимой концентрации древесной пыли, образовавшейся при обработке древесных материалов, и паровой смеси химических материалов.

Т.Ибрагимов привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), а Т.Рзаев - по статье 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР.

Напомним, что после взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 9 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека, один из которых позже скончался в больнице.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Binəqədidəki partlayış-yanğınla bağlı “Bakı Ağac Emalı” ASC-nin rəhbər şəxsləri həbs olunub

Экслюзивные новости

Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi