В связи со взрывом в мебельном цехе в Баку арестованы руководящие лица ОАО Bakı Ağac Emalı

В рамках уголовного дела о пожаре в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли 10 граждан, арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев.

В рамках уголовного дела о пожаре в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли 10 граждан, арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что взрыв произошел в результате превышения предельно допустимой концентрации древесной пыли, образовавшейся при обработке древесных материалов, и паровой смеси химических материалов.

Т.Ибрагимов привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), а Т.Рзаев - по статье 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР.

Напомним, что после взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 9 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека, один из которых позже скончался в больнице.