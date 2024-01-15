Заместитель Генпрокурора прибыл на место пожара в Баку

В мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, произошел взрыв и начался пожар.

В связи со взрывом в цехе по улице А.Кунанбаева в Баку в настоящее время на месте происшествия находятся заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов и сотрудники управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

12:45

В цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, произошел взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска, а также сотрудники полиции.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что к месту происшествия немедленно прибыли 15 бригад скорой помощи.