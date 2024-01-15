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Заместитель Генпрокурора прибыл на место пожара в Баку

Заместитель Генпрокурора прибыл на место пожара в Баку В мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, произошел взрыв и начался пожар.
Происшествия
15 января 2024 г. 13:20
Заместитель Генпрокурора прибыл на место пожара в Баку

В связи со взрывом в цехе по улице А.Кунанбаева в Баку в настоящее время на месте происшествия находятся заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов и сотрудники управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

12:45

В цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, произошел взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска, а также сотрудники полиции.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что к месту происшествия немедленно прибыли 15 бригад скорой помощи.

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Версия на английском языке ФотоFire breaks out in furniture store in Baku, 15 emergency teams deployed

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