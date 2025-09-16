В Сумгайыте столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Сумгайыте на проспекте Сюлх произошло ДТП с участием двух автобусов.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, автобус, следовавший по маршруту №12, столкнулся с автобусом, принадлежащим одной из компаний.

Есть пострадавшие среди пассажиров, однако точное число пока неизвестно.

На место происшествия привлечены сотрудники уполномоченных структур, ведется расследование.