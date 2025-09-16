Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Сумгайыте столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 13:47
    В Сумгайыте столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

    В Сумгайыте на проспекте Сюлх произошло ДТП с участием двух автобусов.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, автобус, следовавший по маршруту №12, столкнулся с автобусом, принадлежащим одной из компаний.

    Есть пострадавшие среди пассажиров, однако точное число пока неизвестно. 

    На место происшествия привлечены сотрудники уполномоченных структур, ведется расследование.

    автобус ДТП Сумгайыт
    Sumqayıtda avtobuslar toqquşub, xəsarət alanlar var

