    Sumqayıtda avtobuslar toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:28
    Sumqayıtda avtobuslar toqquşub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıt şəhərində iki avtobusun iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Sumqayıt şəhərinin Sülh prospektində qeydə alınıb. 

    12 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobus şirkətlərin birinə məxsus sərnişin avtobusu ilə toqquşub. Qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. 

    Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Qəza Avtobus Xəsarət
    Foto
    Video
    В Сумгайыте столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

