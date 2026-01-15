Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 09:33
    В городе Сумгайыте сотрудниками полиции обнаружены 4 нелегальных охотничьих ружья.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, в 18-м квартале города обнаружено одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 12-го калибра, в 76-м квартале - ружье ТОЗ-8, а на территории "Хазар Баглары" - два одноствольных охотничьих ружья ИЖ-17 12-го калибра.

    Лента новостей