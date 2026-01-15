В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

В городе Сумгайыте сотрудниками полиции обнаружены 4 нелегальных охотничьих ружья.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в 18-м квартале города обнаружено одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 12-го калибра, в 76-м квартале - ружье ТОЗ-8, а на территории "Хазар Баглары" - два одноствольных охотничьих ружья ИЖ-17 12-го калибра.