    Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:22
    Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub

    Sumqayıt şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər zamanı dörd ədəd qanunsuz ov tüfəngi aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhərin 18-ci məhəlləsində 12 kalibirli "İJ-17" markalı tək lüləli ov tüfəngi, 76-cı məhəllədə "TOZ-8" markalı yivli tüfəng, Xəzər bağları" ərazisində iki ədəd 12 kalibirli "İJ-17" markalı tək lüləli ov tüfəngi tapılıb.

    Sumqayıt Ov tüfəngi tədbirlər
    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

