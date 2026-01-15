Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 09:22
Sumqayıt şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər zamanı dörd ədəd qanunsuz ov tüfəngi aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhərin 18-ci məhəlləsində 12 kalibirli "İJ-17" markalı tək lüləli ov tüfəngi, 76-cı məhəllədə "TOZ-8" markalı yivli tüfəng, Xəzər bağları" ərazisində iki ədəd 12 kalibirli "İJ-17" markalı tək lüləli ov tüfəngi tapılıb.
