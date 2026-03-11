İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    • 11 mart, 2026
    • 12:03
    Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edəcək
    Kəmaləddin Heydərov

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 13-də nazirliyin Şimal-qərb Regional Mərkəzinin binasında saat 10:00-dan Qəbələ, Oğuz, İsmayıllı və Ağdaş rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.

    Qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 12 mart 2026-cı il tarixində nazirliyin şimal-qərb regional mərkəzinin binasında saat 09:00-da başlayacaq.

    Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.

