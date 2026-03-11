"Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib
Futbol
- 11 mart, 2026
- 11:51
"Şamaxı" heyətinə daha bir futbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Klub portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Rodriqo Fransisko Fernandeslə anlaşıb.
25 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
