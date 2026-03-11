İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması"  kitabının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    • 11 mart, 2026
    • 12:03
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib

    "Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması" kitabının təqdimatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, kitabın müəllifi diplomat, tarixçi-alim, Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Həsən Həsənovdur.

    Təqdim olunan nəşrdə Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixinin mühüm mərhələlərindən biri olan Atropatena/Adorbayqan adlı ölkənin yaranmasından öncə olan hadisələr, ölkənin mənşəyi və sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, ölkənin yaranmasından sonra baş verən hadisələr qədim mənbələrə və tarixi faktlara istinad edilərək oxucu kütləsinə çatdırılıb.

    Təqdimat mərasimində çıxış edən müəllif kitabın elmi və tarixi əhəmiyyəti, nəşrin hazırlanma prosesi və əsas elmi tezisləri haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib.

    Gənclər Fondunun dəstəyi ilə baş tutan tədbirin yekununda kitabın imzalanma mərasimi keçirilib və qonaqlar müəlliflə xatirə şəkilləri çəkdiriblər.

    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib
    Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması  kitabının təqdimatı keçirilib

    kitab təqdimat həsən həsənov

    Son xəbərlər

    12:13

    Pxuket aeroportu "Air India" təyyarəsinin sərt enişindən sonra iflic olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:08

    Sabah 13 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:07

    Mixay Popşoi: Azərbaycanlı investorlar Avropa bazarına çıxış üçün Moldovada istehsal qura bilərlər - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:03

    Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:03
    Foto

    "Atropatena – Adorbayqan adlı dövlətin yaranması"  kitabının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    12:03

    Pezeşkianın oğlu Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib

    Region
    11:59
    Foto

    İrandan daha 2 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    11:57
    Foto

    Köç karvanları Xocavənd və Xocalı rayonlarına çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti