Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 11:54
Dubay hava limanı yaxınlığında iki dronun düşməsi nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, düşən PUA-lar aeroportun işinə təsir etməyib, o, adi rejimdə işini davam etdirir.
