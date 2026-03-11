Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 11:54
    Dubay hava limanı yaxınlığında iki dronun düşməsi nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, düşən PUA-lar aeroportun işinə təsir etməyib, o, adi rejimdə işini davam etdirir.

