    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Четыре человека пострадали в результате падения двух дронов вблизи аэропорта Дубая.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Отмечается, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение, оно продолжается в обычном режиме.

