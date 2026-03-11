При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека
Другие страны
Четыре человека пострадали в результате падения двух дронов вблизи аэропорта Дубая.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Отмечается, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение, оно продолжается в обычном режиме.
