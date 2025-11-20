Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    • 20 ноября, 2025
    • 23:24
    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    В поселке Иншаатчылар города Сумгайыт автомобиль сбил насмерть пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль сбил Ягуба Ахадова (1970 г.р.), когда тот переходил дорогу.

    Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование.

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Лента новостей