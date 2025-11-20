В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 20 ноября, 2025
- 23:24
В поселке Иншаатчылар города Сумгайыт автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль сбил Ягуба Ахадова (1970 г.р.), когда тот переходил дорогу.
Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование.
