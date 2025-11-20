İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 20 noyabr, 2025
    • 23:06
    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə İnşaatçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

    1970-ci il təvəllüdlü Yaqub Əhədovu minik avtomobili vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib.

    Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Sumqayıt piyada Ölüm
