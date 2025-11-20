Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 20 noyabr, 2025
- 23:06
Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə İnşaatçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.
1970-ci il təvəllüdlü Yaqub Əhədovu minik avtomobili vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
