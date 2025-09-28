В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 28 сентября, 2025
- 10:53
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на 27-м км трассы Баку-Губа.
Так, автомобиль марки Mercedes под управлением Камиля Шакир оглу Гурбанова (1993 г.р.) сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Последние новости
11:06
В Азербайджане в рамках III Игр СНГ стартуют соревнования по боксуКомандные
10:58
Через реку Талачай прошел селевой поток – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДАЭкология
10:53
Фото
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
10:41
В результате массированной атаки ВС РФ на Киев двое погибли, 10 человек ранены - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:36
Аппаратом омбудсмена подготовлен видеоролик о праве на получение информацииВнутренняя политика
10:33
Фото
В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
10:21
МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск СШАДругие
10:02
Фото
Ректоры турецких университетов вместе с представителями Госкомитета по работе с диаспорой почтили память шехидовНаука и образование
09:57