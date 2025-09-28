В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на 27-м км трассы Баку-Губа.

Так, автомобиль марки Mercedes под управлением Камиля Шакир оглу Гурбанова (1993 г.р.) сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.