    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 28 сентября, 2025
    • 10:53
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на 27-м км трассы Баку-Губа.

    Так, автомобиль марки Mercedes под управлением Камиля Шакир оглу Гурбанова (1993 г.р.) сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей